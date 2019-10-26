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«Фенербахче» и «Олимпиакос» проиграли матчи в Евролиге

«Фенербахче» и «Олимпиакос» проиграли матчи в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

В Милане завершилась игра четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги, в которой «Милан» принимал «Фенербахче». Команда Этторе Мессины с первых минут матча действовала уверенно и уже в стартовой четверти повела с разницей в 9 баллов — 20:11. К большому перерыву преимущество итальянского коллектива выросло до 12 очков — 41:29. Во второй половине матча «Милан» контролировал происходящее на паркете и одержал победу со счётом 87:74. Самым результативным в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 22 очка, у стамбульцев по 14 баллов в активе Яна Веселы и Жоффри Ловерня.

Евролига. Регулярный чемпионат. 4-й тур
25 октября 2019, пятница. 21:45 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
87 : 74
Фенербахче
Стамбул, Турция
Олимпия Милан: Родригес - 22, Гудайтис - 17, Делла Валле - 15, Тарчевски - 8, Мицов - 7, Biligha - 6, Roll - 6, Скола - 6, Мораскини, Чинчиарини, Burns, Уайт
Фенербахче: Ловернь - 14, Веселы - 14, де Коло - 12, Махмутоглу - 8, Деррик Уильямс - 8, Слукас - 7, Датоме - 5, Биберович - 4, Мухаммед - 2, Вестерманн, Düverioğlu, Штимац

В другом матче вечера «Олимпиакос» на выезде уступил «Басконии» — 66:82. Кузнецом победы испанцев стал Торнике Шенгелия, набравший 25 очков и собравший 9 подборов. У «Олимпиакоса» 15 баллов на счету Брендона Пола.

Евролига. Регулярный чемпионат. 4-й тур
25 октября 2019, пятница. 22:00 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
82 : 66
Олимпиакос
Пирей, Греция
Баскония: Шенгелия - 25, Генри - 12, Стаускас - 11, Вильдоса - 10, Фалл - 8, Гарино - 7, Шилдс - 4, Дженнинг - 2, Полонара - 2, Эрик - 1, Гонсалес, Диоп
Олимпиакос: Пол - 15, Спанулис - 10, Черри - 10, Рабит - 10, Милутинов - 9, Принтезис - 8, Пантер - 2, Кузминскас - 2, Болдуин, Кониарис, Везенков, Папаниколау
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