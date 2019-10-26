«Фенербахче» и «Олимпиакос» проиграли матчи в Евролиге

В Милане завершилась игра четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги, в которой «Милан» принимал «Фенербахче». Команда Этторе Мессины с первых минут матча действовала уверенно и уже в стартовой четверти повела с разницей в 9 баллов — 20:11. К большому перерыву преимущество итальянского коллектива выросло до 12 очков — 41:29. Во второй половине матча «Милан» контролировал происходящее на паркете и одержал победу со счётом 87:74. Самым результативным в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 22 очка, у стамбульцев по 14 баллов в активе Яна Веселы и Жоффри Ловерня.

В другом матче вечера «Олимпиакос» на выезде уступил «Басконии» — 66:82. Кузнецом победы испанцев стал Торнике Шенгелия, набравший 25 очков и собравший 9 подборов. У «Олимпиакоса» 15 баллов на счету Брендона Пола.