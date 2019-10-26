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37 очков Лавина помогли «Чикаго» обыграть «Мемфис»

37 очков Лавина помогли «Чикаго» обыграть «Мемфис»
Баскетбол / НБА 0

«Чикаго Буллз» обыграл «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой гостей со счётом 110:102.

После второй четверти хозяева вели с двузначным преимуществом "+13", однако во второй половине встречи «Чикаго» переломил ход встречи и одержал победу.

Самым результативным в составе победителей стал Зак Лавин, который набрал 37 очков. Коби Уайт записал в свой актив 25 очков.

В составе проигравшей команды лучшим стал Джарен Джексон, принесший 23 очка.

В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер». Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 97:85.

НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
102 : 110
Чикаго Буллз
Чикаго
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 23, Кларк - 14, Краудер - 13, Морант - 10, Валанчюнас - 10, Андерсон - 9, Гудурич - 7, Аллен - 6, Брукс - 6, Джонс - 4, Мелтон, Кабокло, Хилл
Чикаго Буллз: Лавин - 37, Уайт - 25, Маркканен - 9, Саторански - 9, Янг - 7, Картер - 7, Данн - 6, Портер - 4, Корнет - 3, Харрисон - 3, Гэффорд, Валентайн, Арчидиаконоу
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
85 : 97
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 28, Галлинари - 18, Шрёдер - 9, Диалло - 7, Адамс - 7, Пол - 6, Базли - 5, Мускала - 3, Надер - 2, Ноэль, Паттон, Фергюсон, Бертон
Вашингтон Уизардс: Брайант - 21, Хатимура - 19, Бил - 17, Дав. Бертанс - 13, Wagner - 10, Скофилд - 7, Бонга - 6, Смит - 4, Томас, Робинсон, Кьоцца, Мэтьюз, Макрай
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