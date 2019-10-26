37 очков Лавина помогли «Чикаго» обыграть «Мемфис»

«Чикаго Буллз» обыграл «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой гостей со счётом 110:102.

После второй четверти хозяева вели с двузначным преимуществом "+13", однако во второй половине встречи «Чикаго» переломил ход встречи и одержал победу.

Самым результативным в составе победителей стал Зак Лавин, который набрал 37 очков. Коби Уайт записал в свой актив 25 очков.

В составе проигравшей команды лучшим стал Джарен Джексон, принесший 23 очка.

В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер». Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 97:85.