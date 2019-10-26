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35 очков Лилларда принесли «Портленду» победу над «Сакраменто»

35 очков Лилларда принесли «Портленду» победу над «Сакраменто»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде переиграл «Сакраменто Кингз». Встреча началась в равной борьбе, в которой чуть сильнее были хоязева — они после первой четверти повели в счёте с разницей в два очка. Во второй четверти «Портленду» удалось ликвидировать очковый дефицит и сравнять счёт к большому перерыву.

Ключевой в матче стала третья четверть, в которой гостям удалось совершить рывок в 10 очков. Заключительная четверть расстановку сил не изменила. Итоговый счёт встречи — 122:112 (25:27, 32:30, 37:27, 28:28) в пользу «Портленда».

В составе победителей 35 очков набрал Дэмиан Лиллард, ещё 22 очка ан свой счёт записал Хассан Уайтсайд, остановившийся в шаге от дабл-дабла — на его счету 9 подборов.

В составе хозяев отличился Д'Арон Фокс, набравший 28 очков.

НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
112 : 122
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сакраменто Кингз: Фокс - 28, Хилд - 21, Богданович - 16, Барнс - 13, Холмс - 10, Бьелица - 9, Дедмон - 6, Джозеф - 5, Феррелл - 2, Джеймс - 2, Ариза, Габриэль, Суониган
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 35, Уайтсайд - 22, Макколлум - 19, Саймонс - 15, Бэйзмор - 9, Коллинс - 9, Худ - 8, Хезонья - 5, Трент-мл., Литтл, Лябисье, Толливер
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