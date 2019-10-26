35 очков Лилларда принесли «Портленду» победу над «Сакраменто»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде переиграл «Сакраменто Кингз». Встреча началась в равной борьбе, в которой чуть сильнее были хоязева — они после первой четверти повели в счёте с разницей в два очка. Во второй четверти «Портленду» удалось ликвидировать очковый дефицит и сравнять счёт к большому перерыву.
Ключевой в матче стала третья четверть, в которой гостям удалось совершить рывок в 10 очков. Заключительная четверть расстановку сил не изменила. Итоговый счёт встречи — 122:112 (25:27, 32:30, 37:27, 28:28) в пользу «Портленда».
В составе победителей 35 очков набрал Дэмиан Лиллард, ещё 22 очка ан свой счёт записал Хассан Уайтсайд, остановившийся в шаге от дабл-дабла — на его счету 9 подборов.
В составе хозяев отличился Д'Арон Фокс, набравший 28 очков.
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