«Даллас» впервые за 15 лет начал сезон НБА с двух побед

«Даллас Маверикс» впервые с 2004 года смог начать сезон Национальной баскетбольной ассоциации с двух побед. В 2004 году «Даллас» стартовал в сезоне с четырёх успехов подряд. С тех пор команда неизменно проигрывала один из двух первых матчей сезона НБА.



В пятницу, 25 октября, «Даллас» выиграл у «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась со счётом 123:116 (27:41, 45:23, 23:29, 28:23). Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич, оформивший трипл-дабл, — на его счету 25 очков, 10 подборов и 10 результативных передач.



В первом матче сезона «Даллас Маверикс» переиграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 108:100. В третьем матче регулярного чемпионата в ночь с 27 на 28 октября мск «Даллас» встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс».