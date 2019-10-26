14-летняя канадская баскетболистка с лёгкостью исполнила данк

Канадская юная баскетболистка Тоби Фурнье опубликовала в своём аккаунте в «Инстаграме» видеозапись, как она исполняет данк.



«Наконец-то чисто!» — написала Фурнье.



14-летняя баскетболистка обладает внушительным ростом — 6 футов 2 дюйма (188 сантиметров). Юная спортсменка играет за команды «Онтарио», «Брэмптон Уорриорз» и «Систерс Киперс».



На юную спортсменку в «Инстаграме» уже подписаны почти 10 тысяч человек, и она периодически публикует ролики с тренировок или игр школьной лиги. Пять недель назад Фурнье опубликовала фотографию попытки выполнить данк, которая не удалась. «Почти получилось», — подписала ту фотографию Фурнье.

Посмотреть видеозапись данка в исполнении 14-летней басктболистки можно на «Чемпионате».