Понитка: «Локомотив-Кубань» хочет отомстить за поражение в плей-офф

Форвард «Зенита» Матеуш Понитка поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».
«Мне кажется, для обеих команд будет тяжёлый матч. У «Локомотива» отличная команда, как, впрочем, и всегда, и они будут готовы сражаться за каждый сантиметр паркета. Тем более если учесть, что в прошлом году, когда я играл в Краснодаре, мы вылетели в плей-офф как раз от «Зенита». Само собой, парни, которые были в команде в прошлом году, помнят об этом и захотят отомстить. В этом нет никаких сомнений. Так что, думаю, у соперника будет особая мотивация на игру.
Нужно понять, что без полной самоотдачи, без отдачи себя на 100% на протяжении всех 40 минут, мы не сможем сражаться с хорошими командами и надеяться на победу. Нам необходимо лучше играть в обороне и делиться мячом в нападении. Сегодня планируем бороться до самого конца, и давайте надеяться, что конец будет победным», — приводит слова Матеуша Понитки официальный сайт санкт-петербургской команды.
- 26 октября 2019
-
15:51
-
14:46
-
13:44
-
12:02
-
11:05
-
10:00
-
08:16
-
07:38
-
07:09
-
06:17
-
06:09
-
05:00
-
00:24
-
00:12
- 25 октября 2019
-
23:22
-
22:59
-
22:19
-
22:14
-
20:52
-
19:52
-
18:54
-
17:38
-
15:44
-
13:40
-
12:29
-
11:14
-
10:05
-
08:47
-
08:19
-
07:57
-
05:37
-
00:24
-
00:12
- 24 октября 2019
-
23:22
-
23:01