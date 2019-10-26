Понитка: «Локомотив-Кубань» хочет отомстить за поражение в плей-офф

Форвард «Зенита» Матеуш Понитка поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».



«Мне кажется, для обеих команд будет тяжёлый матч. У «Локомотива» отличная команда, как, впрочем, и всегда, и они будут готовы сражаться за каждый сантиметр паркета. Тем более если учесть, что в прошлом году, когда я играл в Краснодаре, мы вылетели в плей-офф как раз от «Зенита». Само собой, парни, которые были в команде в прошлом году, помнят об этом и захотят отомстить. В этом нет никаких сомнений. Так что, думаю, у соперника будет особая мотивация на игру.



Нужно понять, что без полной самоотдачи, без отдачи себя на 100% на протяжении всех 40 минут, мы не сможем сражаться с хорошими командами и надеяться на победу. Нам необходимо лучше играть в обороне и делиться мячом в нападении. Сегодня планируем бороться до самого конца, и давайте надеяться, что конец будет победным», — приводит слова Матеуша Понитки официальный сайт санкт-петербургской команды.