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29 очков Адетокунбо не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Майами»

29 очков Адетокунбо не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Майами»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Милуоки Бакс» на домашней площадке принимал «Майами Хит» и уступил со счётом 126:131 ОТ (33:29, 37:24, 23:29, 28:39, 5:10).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Горан Драгич, набравший 25 очков. Близок к трипл-даблу был центровой Эдрис Адебайо (19 очков, 13 подборов, 8 передач). Дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов оформил форвард Джастис Уинслоу.

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо собрал коллекцию из 29 очков, 17 подборов, 9 передач, 3 перехватов и 2 блокшотов. 25 очков в активе форварда Криса Миддлтона. По 14 очков набрали Уэсли Мэттьюз и Кайл Корвер.

НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
126 : 131
ОТ
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Миддлтон - 25, Мэттьюз - 14, Корвер - 14, Ильясова - 11, Бледсо - 10, Лопес - 6, Хилл - 5, Дивинченцо, Уилсон, Браун, Коннотон
Майами Хит: Горан Драгич - 25, Адебайо - 19, Нанн - 18, Джонс - 14, Олиник - 14, Хироу - 14, Уинслоу - 10, Робинсон - 9, Леонард - 8, Окпала, Макон, Сильва, Хаслем
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