Результаты матчей НБА за 26 октября 2019 года
В ночь с 26 на 27 октября мск за океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Среди всех результатов дня особо выделяются поражение «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Клипперс» в матчах с «Майами Хит» и «Финикс Санз» соответственно. Также отметим крупную победу «Бостон Селтикс» во встрече с «Нью-Йорк Никс» (118:95) и победу «Юты Джаз» в матче с «Сакраменто Кингз» с разницей в 32 балла — 113:81.
Аутсайдер минувшего сезона «Аталанта Хоукс» удачно начала регулярное первенство и, выиграв у «Орландо Мэджик», одержала вторую победу кряду. «Хьюстон Рокетс» в результативной встрече переиграл на домашней арене «Нью-Орлеан Пеликанс» (126:123).
Также вашему вниманию — все результаты игрового дня.
НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
126 : 131
ОТ
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Миддлтон - 25, Мэттьюз - 14, Корвер - 14, Ильясова - 11, Бледсо - 10, Лопес - 6, Хилл - 5, Дивинченцо, Уилсон, Браун, Коннотон
Майами Хит: Горан Драгич - 25, Адебайо - 19, Нанн - 18, Джонс - 14, Олиник - 14, Хироу - 14, Уинслоу - 10, Робинсон - 9, Леонард - 8, Окпала, Макон, Сильва, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
111 : 117
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Детройт Пистонс: Роуз - 31, Моррис - 17, Кеннард - 16, Драммонд - 13, Вуд - 11, Галлоуэй - 9, Фрейзер - 6, Браун - 3, Снелл - 3, Мейкер - 2, Томас, Боун, Михайлюк
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 29, Хорфорд - 23, Скотт - 17, Симмонс - 13, Ричардсон - 10, Милтон - 10, Эннис - 9, Нето - 4, О'Куинн - 2, Пелле, Тибулл, Бёрк, Коркмаз
НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
95 : 118
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Барретт - 26, Робинсон - 17, Моррис - 12, Рэндл - 10, Портис - 8, Пэйтон - 8, Нокс - 7, Дотсон - 3, Трир - 2, Гибсон - 2, Эллингтон, Смит, Нтиликина
Бостон Селтикс: Уокер - 32, Браун - 19, Тейтум - 15, Смарт - 12, Эдвардс - 10, Хэйворд - 9, Уильямс - 4, Fall - 4, Уонамэйкер - 2, Оджелей - 2, Пуарье - 2, Грин
НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
103 : 99
Орландо Мэджик
Орландо
Атланта Хоукс: Янг - 39, Хаертер - 10, Паркер - 10, Коллинс - 9, Бембри - 9, Хантер - 6, Реддиш - 6, Фернанду - 4, Джонс - 4, Лень - 3, Картер - 2, Тёрнер - 1, Уоллес
Орландо Мэджик: Фурнье - 23, Вучевич - 16, Огастин - 14, Фульц - 12, Гордон - 10, Айзек - 8, Росс - 8, Картер-Уильямс - 5, Бамба - 2, Амину - 1, Берч, Ивунду, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
113 : 81
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Юта Джаз: Богданович - 26, Митчелл - 15, Ньянг - 12, Конли - 12, Мудиэй - 10, Грин - 9, Инглс - 8, О'Нил - 7, Брэдли - 6, Гобер - 6, Дэвис - 2, Уильямс-Госс, Кидд
Сакраменто Кингз: Дедмон - 11, Богданович - 10, Фокс - 9, Джозеф - 8, Габриэль - 8, Феррелл - 7, Барнс - 7, Бьелица - 7, Холмс - 6, Джеймс - 5, Хилд - 3, Ариза, Суониган
НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
126 : 123
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Хьюстон Рокетс: Харден - 29, Уэстбрук - 28, Такер - 16, Хаус - 15, Капела - 15, Гордон - 13, Риверс - 8, Чендлер - 2, Клемонс, Кларк, Маклемор, Сефолоша, Андерсон
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 35, Харт - 23, Болл - 18, Редик - 14, Мелли - 10, Джексон - 9, Окафор - 6, Фэйворс - 4, Александер-Уолкер - 2, Уильямс - 2, Хэйс, Читэм, Мур
НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
84 : 108
Торонто Рэпторс
Торонто
Чикаго Буллз: Картер - 12, Лавин - 11, Портер - 9, Маркканен - 9, Уайт - 8, Саторански - 8, Корнет - 7, Арчидиаконоу - 6, Харрисон - 5, Янг - 5, Валентайн - 3, Данн - 1, Гэффорд
Торонто Рэпторс: Сиакам - 19, Ибака - 18, Ануноби - 17, Ванвлит - 16, Лоури - 11, Пауэлл - 7, Томас - 6, Марк Газоль - 5, Дэвис - 4, Джонсон - 2, Буше - 2, Холлис-Джефферсон - 1, Миллер
НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
110 : 99
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Томпсон - 25, Лав - 21, Секстон - 18, Кларксон - 15, Гарлэнд - 12, Нэнс - 9, Портер - 6, Хенсон - 3, Осман - 1, Деллаведова, Найт, Маккинни, Кук
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 30, Сабонис - 14, Уоррен - 12, Тёрнер - 11, Самнер - 10, Холидэй - 10, Лиф - 5, Макдермотт - 3, Макконнел - 2, Битадзе - 2, Холидей, Сэмпсон, Джонсон
НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
124 : 122
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 27, Дерозан - 26, Мюррей - 19, Форбс - 16, Уайт - 10, Гэй - 8, Миллз - 6, Poeltl - 6, Уокер - 2, Белинелли - 2, Лайлз - 2, Мету, Кэрролл
Вашингтон Уизардс: Бил - 25, Дав. Бертанс - 23, Смит - 19, Томас - 16, Хатимура - 16, Брайант - 10, Wagner - 9, Бонга - 4, Скофилд, Робинсон, Кьоцца, Мэтьюз, Макрай
НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
130 : 122
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 30, Убре - 20, Камински - 18, Шарич - 15, Бэйнс - 14, Картер - 8, Бриджес - 7, Окобо - 4, Джонсон - 4, Харпер, Диалло, Эйтон
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 28, Леонард - 27, Л. Уильямс - 23, Грин - 13, Беверли - 11, Зубац - 7, Шамет - 6, Паттерсон - 5, Харклесс - 2, Робинсон, Мэнн, Мотли, Кабенгеле
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