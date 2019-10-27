Результаты матчей НБА за 26 октября 2019 года

В ночь с 26 на 27 октября мск за океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Среди всех результатов дня особо выделяются поражение «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Клипперс» в матчах с «Майами Хит» и «Финикс Санз» соответственно. Также отметим крупную победу «Бостон Селтикс» во встрече с «Нью-Йорк Никс» (118:95) и победу «Юты Джаз» в матче с «Сакраменто Кингз» с разницей в 32 балла — 113:81.

Аутсайдер минувшего сезона «Аталанта Хоукс» удачно начала регулярное первенство и, выиграв у «Орландо Мэджик», одержала вторую победу кряду. «Хьюстон Рокетс» в результативной встрече переиграл на домашней арене «Нью-Орлеан Пеликанс» (126:123).

Также вашему вниманию — все результаты игрового дня.