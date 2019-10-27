Луни пропустит две ближайшие встречи «Голден Стэйт Уорриорз»
Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Луни пропустит две ближайшие встречи калифорнийской команды, сообщает Clutch Points. У баскетболиста диагностированы проблемы с подколенным сухожилием, медики подозревают, что они связаны с невропатией.
Таким образом, Луни пропустит выездное турне команды. В нынешнем регулярном чемпионате Луни принял участие в одной встрече «Голден Стэйт Уорриорз». В матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» он пробыл на паркете 10 минут, за которые набрал три очка, собрал девять подборов и совершил одну передачу.
Баскетболист выступает за команду из Калифорнии с 2015 года. За это время он дважды завоёвывал титулы в составе «Уорриорз».
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