Банки — о победе над «Зенитом»: после невнятной первой половины изменили настрой
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 86:80 в пользу краснодарцев.
«Поздравляю обе команды, обе выложились на все сто. Игра забрала очень много энергии. Особенно я благодарен своим игрокам, которые после очень невнятной первой половины изменили настрой и вышли на вторую половину с другим уровнем агрессии и энергии. Мы остались в игре, и это меня радует. После перерыва мы показали другой уровень самоотдачи и агрессии. Это изменило весь ход матча», — приводит слова Луки Банки официальный сайт Единой лиги ВТБ.
«Зенит» потерпел третье поражение в Единой лиге ВТБ подряд.
- 27 октября 2019
-
20:54
-
19:58
-
18:51
-
17:22
-
16:40
-
15:00
-
13:47
-
12:43
-
11:45
-
10:35
-
09:36
-
07:59
-
06:47
-
06:12
-
05:26
-
03:24
-
00:08
- 26 октября 2019
-
21:35
-
21:08
-
19:59
-
18:32
-
17:28
-
16:55
-
15:51
-
14:46
-
13:44
-
12:02
-
11:05
-
10:00
-
08:16
-
07:38
-
07:09
-
06:17
-
06:09
-
05:00
Партнерский контент