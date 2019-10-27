Банки — о победе над «Зенитом»: после невнятной первой половины изменили настрой

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 86:80 в пользу краснодарцев.



«Поздравляю обе команды, обе выложились на все сто. Игра забрала очень много энергии. Особенно я благодарен своим игрокам, которые после очень невнятной первой половины изменили настрой и вышли на вторую половину с другим уровнем агрессии и энергии. Мы остались в игре, и это меня радует. После перерыва мы показали другой уровень самоотдачи и агрессии. Это изменило весь ход матча», — приводит слова Луки Банки официальный сайт Единой лиги ВТБ.

«Зенит» потерпел третье поражение в Единой лиге ВТБ подряд.