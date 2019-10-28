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35 очков Макколлума помогли «Портленду» обыграть «Даллас»

35 очков Макколлума помогли «Портленду» обыграть «Даллас»
Баскетбол / НБА 0

«Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс».

Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась со счётом 121:119 в пользу гостей.

Отметим, «Даллас» выиграл первую четверть +15. Однако, после этого «Портленд» выиграл оставшиеся три четверти и одержал победу в матче.

Лучшей результативностью в игре отметится Си Джей Макколлум, который набрал 35 очков. Дэмьен Лиллард записал в свой актив 28 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Кристапс Порзингис, набрав 32 очка. Дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов оформил Лука Дончич.

В следующем матче «Даллас» сыграет с «Денвер Наггетс», а «Портленд» встретится с «Сан-Антонио Спёрс».

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
119 : 121
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Даллас Маверикс: Порзингис - 32, Дончич - 29, Клебер - 14, Карри - 12, Хардуэй-младший - 11, Райт - 8, Финни-Смит - 6, Брансон - 4, Джексон - 3, Ли, Бареа, Broekhoff, Марьянович
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 35, Лиллард - 28, Худ - 20, Бэйзмор - 11, Коллинс - 10, Уайтсайд - 6, Лябисье - 4, Хезонья - 4, Саймонс - 3, Трент-мл., Литтл, Толливер
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