35 очков Макколлума помогли «Портленду» обыграть «Даллас»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс».

Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась со счётом 121:119 в пользу гостей.

Отметим, «Даллас» выиграл первую четверть +15. Однако, после этого «Портленд» выиграл оставшиеся три четверти и одержал победу в матче.

Лучшей результативностью в игре отметится Си Джей Макколлум, который набрал 35 очков. Дэмьен Лиллард записал в свой актив 28 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Кристапс Порзингис, набрав 32 очка. Дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов оформил Лука Дончич.

В следующем матче «Даллас» сыграет с «Денвер Наггетс», а «Портленд» встретится с «Сан-Антонио Спёрс».