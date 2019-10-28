Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Шарлотт»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Шарлотт Хорнетс». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 120:101 в пользу хозяев.

Ключевой стала четвертая четверть, которую «Лейкерс» выиграл с преимуществом в 12 очков.

В составе победителей сразу три игрока оформили дабл-дабл – Энтони Дэвис (29 очков и 14 подборов), Леброн Джеймс (20 очков и 12 передач) и Дуайт Ховард (16 очков и 10 подборов).

В составе проигравшей команды дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов на свой счёт записал Коди Зеллер. 23 очка набрал Майлс Бриджес.

В следующем матче ««Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Мемфис Гриззлиз», а «Шарлотт Хорнетс» встретится с «Лос-Анджелес Клипперс».