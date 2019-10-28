Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Шарлотт»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Шарлотт Хорнетс». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 120:101 в пользу хозяев.
Ключевой стала четвертая четверть, которую «Лейкерс» выиграл с преимуществом в 12 очков.
В составе победителей сразу три игрока оформили дабл-дабл – Энтони Дэвис (29 очков и 14 подборов), Леброн Джеймс (20 очков и 12 передач) и Дуайт Ховард (16 очков и 10 подборов).
В составе проигравшей команды дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов на свой счёт записал Коди Зеллер. 23 очка набрал Майлс Бриджес.
В следующем матче ««Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Мемфис Гриззлиз», а «Шарлотт Хорнетс» встретится с «Лос-Анджелес Клипперс».
НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 101
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 29, Джеймс - 20, Ховард - 16, Кук - 12, Колдуэлл-Поуп - 10, Макги - 10, Брэдли - 8, Карузо - 5, Грин - 5, Дэниэлс - 5, Дадли, Норвелл, Адетокунбо
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 23, Розир - 19, Зеллер - 19, Бэйкон - 15, Грэм - 9, Вашингтон - 8, Уильямс - 5, Мартин - 3, Монк, Бийомбо, Эрнангомес, Кидд-Гилкрист
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