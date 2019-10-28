Результаты матчей НБА за 27 октября 2019 года

В ночь с 27 на 28 октября мск состоялось 5 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 120:92. 23 очка, 8 подборов и 5 передач Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт» от разгрома.
«Мемфис Гриззлиз» — «Бруклин Нетс» — 134:133 ОТ. На счету Кайри Ирвинга 33 очка, 7 подборов и 6 передач, но и их не хватило «Бруклину» для победы.
«Даллас Маверикс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 119:121.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Майами Хит» — 116:109.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 120:101. Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), который набрал 29 очков, собрал 14 подборов и отдал 3 передачи. На счету его партнёра Леброна Джеймса 20 очков, 6 подборов и 12 передач.
- 28 октября 2019
-
08:52
-
07:29
-
05:39
-
05:20
-
04:05
-
01:05
- 27 октября 2019
-
22:56
-
21:42
-
20:54
-
19:58
-
18:51
-
17:22
-
16:40
-
15:00
-
13:47
-
12:43
-
11:45
-
10:35
-
09:36
-
07:59
-
06:47
-
06:12
-
05:26
-
03:24
-
00:08
- 26 октября 2019
-
21:35
-
21:08
-
19:59
-
18:32
-
17:28
-
16:55
-
15:51
-
14:46
-
13:44
-
12:02