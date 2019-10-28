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Результаты матчей НБА за 27 октября 2019 года

Результаты матчей НБА за 27 октября 2019 года
Баскетбол / НБА 0

В ночь с 27 на 28 октября мск состоялось 5 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 120:92. 23 очка, 8 подборов и 5 передач Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт» от разгрома.

НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
120 : 92
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 22, Галлинари - 21, Жильжо-Александер - 19, Фергюсон - 13, Пол - 10, Диалло - 8, Адамс - 8, Ноэль - 6, Базли - 5, Надер - 3, Бертон - 3, Мускала - 2, Паттон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Грин - 10, Пэскелл - 10, Крисс - 10, Спеллмен - 9, Расселл - 6, Ли - 6, Пул - 6, Боумен - 5, Эванс - 4, Робинсон - 3

«Мемфис Гриззлиз» — «Бруклин Нетс» — 134:133 ОТ. На счету Кайри Ирвинга 33 очка, 7 подборов и 6 передач, но и их не хватило «Бруклину» для победы.

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 01:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
134 : 133
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Мемфис Гриззлиз: Морант - 30, Брукс - 21, Валанчюнас - 16, Андерсон - 13, Хилл - 13, Джексон - 12, Кларк - 10, Аллен - 6, Краудер - 6, Джонс - 5, Гудурич - 2, Мелтон, Кабокло
Бруклин Нетс: Ирвинг - 37, ЛеВерт - 27, Динуайдди - 16, Аллен - 14, Харрис - 13, Принс - 12, Джордан - 6, Темпл - 5, Куруч - 3, Нваба, Пинсон, Муса, Чендлер

«Даллас Маверикс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 119:121.

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
119 : 121
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Даллас Маверикс: Порзингис - 32, Дончич - 29, Клебер - 14, Карри - 12, Хардуэй-младший - 11, Райт - 8, Финни-Смит - 6, Брансон - 4, Джексон - 3, Ли, Бареа, Broekhoff, Марьянович
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 35, Лиллард - 28, Худ - 20, Бэйзмор - 11, Коллинс - 10, Уайтсайд - 6, Лябисье - 4, Хезонья - 4, Саймонс - 3, Трент-мл., Литтл, Толливер

«Миннесота Тимбервулвз» — «Майами Хит» — 116:109.

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 109
Майами Хит
Майами
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 25, Таунс - 23, Тиг - 21, Напьер - 12, Ковингтон - 11, Вонле - 8, Окоги - 8, Лейман - 6, Калвер - 2, Дьенг, Белл, Грэм, Мартин
Майами Хит: Нанн - 25, Робинсон - 21, Уинслоу - 20, Горан Драгич - 13, Адебайо - 13, Хироу - 8, Леонард - 5, Олиник - 2, Сильва - 2, Окпала, Макон, Хаслем

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 120:101. Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), который набрал 29 очков, собрал 14 подборов и отдал 3 передачи. На счету его партнёра Леброна Джеймса 20 очков, 6 подборов и 12 передач.

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 101
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 29, Джеймс - 20, Ховард - 16, Кук - 12, Колдуэлл-Поуп - 10, Макги - 10, Брэдли - 8, Карузо - 5, Грин - 5, Дэниэлс - 5, Дадли, Норвелл, Адетокунбо
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 23, Розир - 19, Зеллер - 19, Бэйкон - 15, Грэм - 9, Вашингтон - 8, Уильямс - 5, Мартин - 3, Монк, Бийомбо, Эрнангомес, Кидд-Гилкрист
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