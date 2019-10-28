Результаты матчей НБА за 27 октября 2019 года

В ночь с 27 на 28 октября мск состоялось 5 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 120:92. 23 очка, 8 подборов и 5 передач Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт» от разгрома.



«Мемфис Гриззлиз» — «Бруклин Нетс» — 134:133 ОТ. На счету Кайри Ирвинга 33 очка, 7 подборов и 6 передач, но и их не хватило «Бруклину» для победы.



«Даллас Маверикс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 119:121.



«Миннесота Тимбервулвз» — «Майами Хит» — 116:109.



«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 120:101. Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), который набрал 29 очков, собрал 14 подборов и отдал 3 передачи. На счету его партнёра Леброна Джеймса 20 очков, 6 подборов и 12 передач.

