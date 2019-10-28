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«Смотрели «Рокки» и думали: Россия — ужас». Игрок ЦСКА изменил мнение о стране

«Смотрели «Рокки» и думали: Россия — ужас». Игрок ЦСКА изменил мнение о стране
Баскетбол / Евролига 0

Атакующий защитник баскетбольного клуба ЦСКА Рон Бейкер рассказал, как изменилось его мнение о России после перехода в стан «армейцев». 26-летний Бейкер подписал контракт с ЦСКА в августе 2019 года.

Баскетболиста спросили, что он раньше знал о России.

«В детстве смотришь «Рокки», как Рокки дерётся с русским. И все дома говорят: «Ух, Россия — ужасное место». В реальности это такая же страна с такими же людьми, которые работают с девяти до пяти.

Все ко мне в клубе отлично относятся. Моя девушка здесь со мной. Мы встречали на улицах прекрасных людей, которые тепло приветствовали нас здесь. Опять же, другая история, другая культура, Красная площадь…», — цитирует Бейкера Sports.ru.

В НБА Бейкер, которого на драфте 2016 года не выбрала ни одна команда, выступал за «Нью-Йорк Никс» и «Вашингтон Уизардс».

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