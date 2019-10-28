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Игрок ЦСКА Бэйкер рассказал, как чуть было не задохнулся в 14 лет

Игрок ЦСКА Бэйкер рассказал, как чуть было не задохнулся в 14 лет
Баскетбол / Евролига 0

Атакующий защитник баскетбольного клуба ЦСКА Рон Бэйкер, выступающий за «армейцев» с августа 2019 года, рассказал, как чуть было не задохнулся, когда ему было 14 лет. По словам Бэйкера, причиной инцидента стала аллергия на пшеничную пыль.

«Я вырос в городе, который славится урожаями пшеницы. У моего отца и деда есть земля, и круглый год мы на ней занимаемся сельским хозяйством.

И вот я вёл фургон и заехал в зерновой элеватор, где мне надо было выгрузить пшеницу. И пока выгружал, я открыл оба окна, чтобы лучше видеть в зеркалах, как всё разгружается. И когда я это сделал, пшеничная пыль попала в кабину машины, и у меня случилась аллергическая реакция: грудь стянуло, я понятия не имел, что происходит, казалось, как будто я дышу через узкую соломку.

Я добрался домой, мама, естественно, была в панике, мы поехали в больницу. После этого я сдавал кровь, и тесты показали, что у меня аллергия на пшеничную пыль – исключительно на ту, что выращивает моя семья. До этого я никогда так близко не соприкасался с пшеницей — просто не мог принимать участие в уборке урожая», — приводит слова Бэйкера Sports.ru.

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