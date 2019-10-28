«Автодор» подписал контракт с 35-летним игроком сборной Нигерии
«Автодор» заключил контракт до конца сезона с 35-летним нигерийским защитником Майклом Уме, сообщает официальный сайт саратовской команды. Уме начинал сезон во французском «Булазаке», в 7 матчах набирая в среднем 14,7 очка при 55% реализации трёхочковых бросков, а также делая 1,9 подбора и 1,7 передачи за 21,7 минуты.
В предыдущем сезоне нигерийский баскетболист с американским гражданством защищал цвета «Торуни», с которой стал серебряным призёром чемпионата Польши.
За плечами новичка «Автодора» 32 матча в составе сборной Нигерии, в том числе 5 игр на Олимпиаде-2016 в Бразилии.
В отборочном турнире Кубка мира–2019 нигерийский защитник провёл за сборную 3 матча, набирая 8,3 очка, 2,0 передачи и 1,7 подбора.
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