Карри: мы должны всё снова создать с нуля
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал итоги старта сезона НБА для команды. «Голден Стэйт» проиграл два первых матча сезона.
«Мы должны всё снова создать с нуля. Я бы сравнил нас с венчурной фирмой, которая управляет различными фондами. У тебя есть первый созданный фонд, с которым ты добился успеха. После этого ты возвращаешься обратно и решаешь создать второй фонд, в котором ты будешь инвестировать уже в другие вещи. Но от этого не меняются люди и их интеллектуальные ресурсы. Нужно начинать всё с нуля, но с теми же принципами, которые раньше уже привели к успеху», — приводит слова Стефена Карри ESPN.
Карри в первых двух матчах регулярного чемпионата НБА набирал по 23 очка.
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