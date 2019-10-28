Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Карри: мы должны всё снова создать с нуля

Карри: мы должны всё снова создать с нуля
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал итоги старта сезона НБА для команды. «Голден Стэйт» проиграл два первых матча сезона.

«Мы должны всё снова создать с нуля. Я бы сравнил нас с венчурной фирмой, которая управляет различными фондами. У тебя есть первый созданный фонд, с которым ты добился успеха. После этого ты возвращаешься обратно и решаешь создать второй фонд, в котором ты будешь инвестировать уже в другие вещи. Но от этого не меняются люди и их интеллектуальные ресурсы. Нужно начинать всё с нуля, но с теми же принципами, которые раньше уже привели к успеху», — приводит слова Стефена Карри ESPN.

Карри в первых двух матчах регулярного чемпионата НБА набирал по 23 очка.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019