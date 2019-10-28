Янг и Тайнс — игроки недели в НБА

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трэй Янг и центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс были признаны игроками недели в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает пресс-служба лиги.



«Атланта Хоукс» в первых двух матчах регулярного чемпионата НБА нового сезона одержала две победы — над «Орландо Мэджик» и «Детройт Пистонс». Трэй Янг в среднем набирал 38,5 очка, отдавал 9,0 результативной передачи и совершал 7,0 подбора за игру.



«Миннесота Тимбервулвз» на прошедшей неделе сыграла три встречи регулярного чемпионата, одержав победы над «Бруклин Нетс», «Шарлотт Хорнетс» и «Майами Хит». Карл-Энтони Таунс в среднем набирал 32,0 очка, отдавал 5,0 результативной передачи и совершал 13,3 подбора за игру.