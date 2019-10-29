Дабл-даблы Лава и Томпсона не спасли «Кливленд» от поражения в матче с «Милуоки»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» обыграл «Кливленд Кавальерс». Встреча состоялась на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 129:112.
Лучшей результативностью в составе победителей отличился Крис Миддлитон, который записал в свой актив 21 очко. Дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Яннис Адетокунбо.
Самым результативным в составе проигравшей команды стал Коллин Секстон, который набрал 18 очков. Также сразу два игрока гостей оформили дабл-дабл – Кевил Лав (15 очков и 16 подборов) и Тристан Томпсон (17 очков и 13 подборов).
В следующем матче «Милуоки» встретится с «Бостон Селтикс», а «Кливленд» сыграет с «Чикаго Буллз».
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
129 : 112
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Милуоки Бакс: Миддлтон - 21, Хилл - 19, Коннотон - 17, Бледсо - 14, Мэттьюз - 14, Адетокунбо - 14, Корвер - 9, Ильясова - 3, Лопес - 2, Дивинченцо, Уилсон, Браун
Кливленд Кавальерс: Секстон - 18, Кларксон - 17, Томпсон - 17, Лав - 15, Нэнс - 15, Осман - 10, Гарлэнд - 9, Деллаведова - 5, Портер - 4, Кук - 2, Найт, Маккинни
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