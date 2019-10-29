Дабл-даблы Лава и Томпсона не спасли «Кливленд» от поражения в матче с «Милуоки»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» обыграл «Кливленд Кавальерс». Встреча состоялась на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 129:112.

Лучшей результативностью в составе победителей отличился Крис Миддлитон, который записал в свой актив 21 очко. Дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Яннис Адетокунбо.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Коллин Секстон, который набрал 18 очков. Также сразу два игрока гостей оформили дабл-дабл – Кевил Лав (15 очков и 16 подборов) и Тристан Томпсон (17 очков и 13 подборов).

В следующем матче «Милуоки» встретится с «Бостон Селтикс», а «Кливленд» сыграет с «Чикаго Буллз».