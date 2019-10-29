«Сан-Антонио» обыграл «Портленд», несмотря на 28 очков Лилларда
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 113:110.
В составе победителей лучшей результативностью отметился Демар Дерозан, набравший 27 очков. 21 очко в свой актив записал Деррик Уайт.
Самым результативным в составе проигравшей команды стал Дэмьен Лиллард, который набрал 28 очков. Си Джей Макколлум записал в свой актив 27 очков.
Таким образом, «Сан-Антонио» одержал третью победу подряд, а «Портленд» потерпел первое поражение за последние три игры.
В следующем матче «Сан-Антонио Спёрс» встретится с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Портленд Трэйл Блэйзерс» сыграет с «Оклахома-Сити Тандер».
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
113 : 110
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 27, Уайт - 21, Олдридж - 15, Форбс - 14, Миллз - 12, Гэй - 8, Мюррей - 7, Белинелли - 7, Poeltl - 2, Уокер, Мету, Лайлз, Кэрролл
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 28, Макколлум - 27, Худ - 11, Саймонс - 10, Лябисье - 10, Уайтсайд - 8, Хезонья - 8, Толливер - 5, Бэйзмор - 3, Трент-мл., Литтл
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