«Сан-Антонио» обыграл «Портленд», несмотря на 28 очков Лилларда

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 113:110.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Демар Дерозан, набравший 27 очков. 21 очко в свой актив записал Деррик Уайт.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Дэмьен Лиллард, который набрал 28 очков. Си Джей Макколлум записал в свой актив 27 очков.

Таким образом, «Сан-Антонио» одержал третью победу подряд, а «Портленд» потерпел первое поражение за последние три игры.

В следующем матче «Сан-Антонио Спёрс» встретится с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Портленд Трэйл Блэйзерс» сыграет с «Оклахома-Сити Тандер».