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«Клипперс» обыграл «Шарлотт», несмотря на дабл-даблы Зеллера и Грэма

«Клипперс» обыграл «Шарлотт», несмотря на дабл-даблы Зеллера и Грэма
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 111:96.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Кавай Леонард, который набрал 30 очков. Лу Уильямс записал в свой актив 23 очка.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Терри Розир, записав в свой актив 17 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов оформил Коди Зеллер. Также дабл-дабл из 14 очков и 12 передач на свой счёт записал Девонте Грэм.

Таким образом, «Клипперс» одержал третью победу за последние четыре матча. «Шарлотт» в свою очередь потерпел третье поражение подряд.

В следующем матче «Клипперс» сыграет с «Ютой Джаз», а «Шарлотт» встретится с «Сакраменто Кингз».

НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 96
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Л. Уильямс - 23, Харрелл - 19, Шамет - 16, Зубац - 7, Харклесс - 5, Беверли - 5, Грин - 3, Паттерсон - 3, Робинсон, Уолтон, Мэнн, Кабенгеле
Шарлотт Хорнетс: Розир - 17, Монк - 15, Грэм - 14, Зеллер - 14, Вашингтон - 11, Бийомбо - 10, Бриджес - 8, Бэйкон - 5, Уильямс - 2, Эрнангомес, Мартин, Кидд-Гилкрист
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