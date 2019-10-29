«Клипперс» обыграл «Шарлотт», несмотря на дабл-даблы Зеллера и Грэма

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 111:96.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Кавай Леонард, который набрал 30 очков. Лу Уильямс записал в свой актив 23 очка.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Терри Розир, записав в свой актив 17 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов оформил Коди Зеллер. Также дабл-дабл из 14 очков и 12 передач на свой счёт записал Девонте Грэм.

Таким образом, «Клипперс» одержал третью победу за последние четыре матча. «Шарлотт» в свою очередь потерпел третье поражение подряд.

В следующем матче «Клипперс» сыграет с «Ютой Джаз», а «Шарлотт» встретится с «Сакраменто Кингз».