Игрок «Зенита» назвал клуб слабейшим в Евролиге

Форвард баскетбольного клуба «Зенит» Владислав Трушкин рассказал о перспективах команды в сезоне-2019/20 Евролиги. В первых четырёх матчах регулярного чемпионата «Зенит» одержал одну победу и потерпел три поражения.

«Мы получили уайлд-кард от Евролиги. На бумаге мы слабейшая команда турнира. Поэтому наша задача — подняться в таблице как можно выше и показать себя как хорошая организация, сильная команда. А там уже будет видно.

Могу сказать, что мы двигаемся от игры к игре, постепенно сыгрываемся, начинаем лучше чувствовать и понимать друг друга. Всегда настроены на победу — плох тот солдат, который не мечтает стать генералом», — цитируют Трушкина «Известия».

Завтра, 30 октября, «Зенит» в матче пятого тура Евролиги на выезде сыграет с «Жальгирисом».

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