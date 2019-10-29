Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Дюрант рассказал о желании выступать за «Барселону»

Дюрант рассказал о желании выступать за «Барселону»
Баскетбол / НБА 0

Выступающий за «Бруклин Нетс» двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант признался, что ближе к концу карьеры хотел бы испытать себя в Евролиге, в частности выступать за «Барселону».

«Мне очень хочется сыграть в Европе в последнем для себя сезоне. Я бы выступил за «Барселону». Евролига кажется мне интересным соревнованием. Это вторая по силе лига в мире.

Не знаю, сделаю ли я это на самом деле. Сейчас это для меня не более чем мечты на диване. Но было бы здорово испытать это», — приводит слова Дюранта Eurohoops.

Напомним, 31-летний Дюрант пропускает сезон-2019/20 из-за травмы. Оба титула НБА баскетболист завоевал в составе «Голден Стэйт Уорриорз» в 2017 и 2018 годах. Ранее он выступал за «Сиэтл Суперсоникс»/«Оклахома-Сити Тандер».

«Полный отстой, защиты нет». Игрок «Голден Стэйт» — о разгроме от «Оклахомы»
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019