Хиггинса номинировали на включение в символическую пятёрку десятилетия Евролиги

Бывший игрок баскетбольного клуба ЦСКА 30-летний Кори Хиггинс вошёл в список номинантов на включение в символическую пятёрку десятилетия (с 2010 по 2020 год) Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.

В список войдут 50 спортсменов, которых будут представлять в течение 10 недель. Голосование за баскетболистов начнётся в 2020 году. В нём примут участие тренеры, спортсмены и представители средств массовой информации.

Хиггинс выступал за ЦСКА с 2015 по 2019 год. В составе «армейцев» баскетболист стал двукратным чемпионом Евролиги и четырёхкратным чемпионом Единой лиги ВТБ. В минувшее межсезонье он подписал трёхлетний контракт с «Барселоной».

Хиггинс, которого на драфте НБА 2011 года не выбрала ни одна команда, провёл два сезона в составе «Шарлотт Хорнетс», проведя в общей сложности 44 матча в регулярном чемпионате.

