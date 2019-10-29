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Дабл-дабл Уиллиса помог «Нижнему Новгороду» разгромить «Морнар»

Дабл-дабл Уиллиса помог «Нижнему Новгороду» разгромить «Морнар»
Баскетбол / Еврокубок 0

В Нижнем Новгороде завершился матч третьего группового турнира Лиги чемпионов ФИБА, в котором баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принимал черногорский «Морнар». Российская команда успешно начала встречу и повела с разницей в шесть очков уже после первой четверти — 22:16. Во второй десятиминутке гости немного сократили отставание — 39:42.

После большого перерыва хозяева уже полностью завладели инициативой. Определяющей в поединке стала третья четверть, когда «Нижний Новгород» повёл в счёте с разницей в 18 очков — 69:51. В заключительном игровом отрезке нижегородцы контролировали ход происходящего на паркете и довели матч до победы с разгромным счётом — 89:69.

Самым результативным в составе победителей стал Дэррин Уиллис, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов, у «Морнара» 20 баллов на счету Дерека Нидема.

Лига чемпионов ФИБА. Группа C. 3-й тур
29 октября 2019, вторник. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
89 : 69
Морнар
Бар, Черногория
Нижний Новгород: Уиллис - 21, Браун - 18, Антипов - 15, Стребков - 6, Астапкович - 5, Бабурин - 5, Ганькевич - 2, Жбанов - 2, Комолов, Беленитский, Винник
Морнар: Нидхам - 20, Паллен - 15, Маркота - 11, Рэйли-Росс - 9, Бегич - 4, Бьелица - 4, Лукович - 4, Уоллер - 2, Елениц, Мугоша, Вуйошевич, Враньеш
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