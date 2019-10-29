Дабл-дабл Уиллиса помог «Нижнему Новгороду» разгромить «Морнар»

В Нижнем Новгороде завершился матч третьего группового турнира Лиги чемпионов ФИБА, в котором баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принимал черногорский «Морнар». Российская команда успешно начала встречу и повела с разницей в шесть очков уже после первой четверти — 22:16. Во второй десятиминутке гости немного сократили отставание — 39:42.

После большого перерыва хозяева уже полностью завладели инициативой. Определяющей в поединке стала третья четверть, когда «Нижний Новгород» повёл в счёте с разницей в 18 очков — 69:51. В заключительном игровом отрезке нижегородцы контролировали ход происходящего на паркете и довели матч до победы с разгромным счётом — 89:69.

Самым результативным в составе победителей стал Дэррин Уиллис, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов, у «Морнара» 20 баллов на счету Дерека Нидема.