Карасёв набрал первые в карьере очки в Евролиге
В эти минуты в Московской области проходит встреча пятого тура регулярного чемпионата Евролиги, в которой «Химки» принимают «Панатинаикос». В матче случилось знаменательное событие для форварда хозяев Сергея Карасёва. Заработав штрафные и точно их пробив, баскетболист заработал первые два очка в карьере в Евролиге.
Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
29 октября 2019, вторник. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
4-я четверть
87 : 82
Панатинаикос
Афины, Греция
Химки: Швед - 21, Тимма - 14, Букер - 13, Дайр. Бертанс - 12, Йеребко - 9, Эванс - 8, Карасёв - 5, Зайцев - 5, Крамер, Десятников, Моня, Гилл
Панатинаикос: Фредетт - 16, Томас - 10, Папапетру - 9, Вуюкас - 9, Райс - 8, Калатес - 8, Уайли - 8, Джонсон - 6, Митоглу - 6, Бентил - 2, Папаяннис, Браун
Отметим, после трёх четвертей в активе Карасёва по-прежнему остаются лишь эти два очка. Напомним, игроком «Химок» форвард сборной России стал минувшим летом. С 2016 по 2019 год он защищал цвета «Зенита», а до этого на протяжении трёх лет пытался зарекомендовать себя в НБА, где успел поиграть в составе «Кливленд Кавальерс» и «Бруклин Нетс». Профессиональную карьеру Карасёв начинал в «Триумфе».
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