Карасёв набрал первые в карьере очки в Евролиге

В эти минуты в Московской области проходит встреча пятого тура регулярного чемпионата Евролиги, в которой «Химки» принимают «Панатинаикос». В матче случилось знаменательное событие для форварда хозяев Сергея Карасёва. Заработав штрафные и точно их пробив, баскетболист заработал первые два очка в карьере в Евролиге.

Отметим, после трёх четвертей в активе Карасёва по-прежнему остаются лишь эти два очка. Напомним, игроком «Химок» форвард сборной России стал минувшим летом. С 2016 по 2019 год он защищал цвета «Зенита», а до этого на протяжении трёх лет пытался зарекомендовать себя в НБА, где успел поиграть в составе «Кливленд Кавальерс» и «Бруклин Нетс». Профессиональную карьеру Карасёв начинал в «Триумфе».