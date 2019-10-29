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«Химки» уверенно обыграли «Панатинаикос», набрав 103 очка

«Химки» уверенно обыграли «Панатинаикос», набрав 103 очка
Баскетбол / Евролига 0

В Евролиге завершился матч пятого тура регулярного чемпионата, в котором «Химки» принимали «Панатинаикос». Команда из Афин неплохо начала встречу и после первой четверти лидировала с преимуществом в четыре очка — 29:25. К большому перерыву греческая команда увеличила перевес до пяти баллов — 55:50.

Во второй половине встречи «Химки» сумели прибавить в обороне и уже к концу третьей четверти вели с разницей в четыре очка — 27:18. В заключительном игровом отрезке подопечные Куртинайтиса поймали кураж и одержали победу с двузначным преимуществом — 103:86.

Лучшим в составе победителей стал защитник Алексей Швед, набравший 26 очков и собравший 7 очков. 16 баллов на счету Яниса Тиммы, дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов оформил Джереми Эванс. У «Панатинаикоса» 16 очков набрал Джиммер Фредетт.

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
29 октября 2019, вторник. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
103 : 86
Панатинаикос
Афины, Греция
Химки: Швед - 26, Тимма - 16, Йеребко - 14, Букер - 13, Дайр. Бертанс - 12, Эванс - 10, Зайцев - 7, Карасёв - 5, Крамер, Десятников, Моня, Гилл
Панатинаикос: Фредетт - 16, Томас - 10, Калатес - 10, Папапетру - 9, Вуюкас - 9, Райс - 8, Джонсон - 8, Уайли - 8, Митоглу - 6, Бентил - 2, Папаяннис, Браун
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