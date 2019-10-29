«Химки» уверенно обыграли «Панатинаикос», набрав 103 очка

В Евролиге завершился матч пятого тура регулярного чемпионата, в котором «Химки» принимали «Панатинаикос». Команда из Афин неплохо начала встречу и после первой четверти лидировала с преимуществом в четыре очка — 29:25. К большому перерыву греческая команда увеличила перевес до пяти баллов — 55:50.

Во второй половине встречи «Химки» сумели прибавить в обороне и уже к концу третьей четверти вели с разницей в четыре очка — 27:18. В заключительном игровом отрезке подопечные Куртинайтиса поймали кураж и одержали победу с двузначным преимуществом — 103:86.

Лучшим в составе победителей стал защитник Алексей Швед, набравший 26 очков и собравший 7 очков. 16 баллов на счету Яниса Тиммы, дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов оформил Джереми Эванс. У «Панатинаикоса» 16 очков набрал Джиммер Фредетт.