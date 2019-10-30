Поцелуй Тиммы и Седоковой и зажигательный зомби-чирлидинг. Фото победы «Химок»

29 октября в Подмосковье на стадионе «Арена-Мытищи» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» одержали победу над «Панатинаикосом». Встреча завершилась со счётом 103:86.
Команда из Афин неплохо начала встречу и после первой четверти лидировала с преимуществом в четыре очка — 29:25. К большому перерыву греческая команда увеличила перевес до пяти баллов — 55:50. Во второй половине встречи «Химки» сумели прибавить в обороне и уже к концу третьей четверти вели с разницей в четыре очка — 77:73. В заключительном игровом отрезке подопечные Куртинайтиса поймали кураж и одержали победу с двузначным преимуществом.
Лучшие кадры с матча «Химки» — «Панатинаикос» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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