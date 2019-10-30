Швед назвал главные причины победы «Химок» над «Панатинаикосом»

Вчера, 29 октября, «Химки» в матче пятого тура Евролиги победили «Панатинаикос» со счётом 103:86. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Химок» Алексей Швед, принесший своей команде 26 очков.

По мнению Шведа, победить «Химкам» позволили более агрессивная игра в четвёртой четверти и удачные действия на подборах.

«И мы, и «Пао» показали хорошую игру, матч был равным на протяжении трёх четвертей. Мы не очень хорошо действовали в защите, пропустить 55 очков за половину — это много.

Но в заключительной четверти мы действовали агрессивнее, лучше на подборах. Именно это позволит нам побеждать в таких сложных матчах», — приводит слова Шведа ТАСС.

На счету «Химок» четыре победы в пяти матчах регулярного чемпионата Евролиги.