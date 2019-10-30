Дэвис установил сразу несколько достижений в матче с «Мемфисом»

В ночь с 29 на 30 октября мск «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Мемфис Гриззлиз» со счётом 120:91. Самым результативным игроком встречи стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), который набрал 40 очков, собрал 20 подборов и отдал 2 передачи.

До Дэвиса последним игроком «Лейкерс», набиравшим не менее 40 очков и 20 подборов за игру, был Шакил О'Нил, который в марте 2003 года в матче с «Бостон Селтикс» набрал 48 очков и сделал 20 подборов.

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Дэвис стал первым игроком, который закончил матч с 40 очками и 20 подборами, проведя на площадке менее 31 минуты.

Дэвис, на счету которого помимо 40 очков и 20 подборов 26 реализованных штрафных из 27, стал первым игроком со времён Уилта Чемберлена, который закончил матч с подобными или лучшими показателями. В марте 1963 года Чемберлен закончил встречу, набрав 100 очков, собрав 25 подборов и реализовав 28 штрафных.