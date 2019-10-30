М. Джеймс признался, что оказался в ЦСКА благодаря Хайнсу

Разыгрывающий баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс, который пришёл в команду в межсезонье, признался, что факт наличия в составе «армейцев» Кайла Хайнса помог ему определиться с выбором. Джеймс, выступавший до этого за «Милан», и Хайнс, выступающий за ЦСКА с 2013 года, давно дружат и несколько лет подряд совместно тренируются в межсезонье.

«Так сложились обстоятельства, что я стал свободным агентом. В этот момент «армейцы» сделали мне хорошее предложение, а наличие в команде Кайла только утвердило мой выбор.

Могу сказать, что Кайл помог мне освоиться в Москве. Он очень внимателен ко всем новичкам клуба. Он настоящий капитан, всегда пытается поддержать партнёров на площадке и за её пределами. Если у нас выходной, мы собираемся все вместе. В предыдущих моих командах такого не было», — приводят слова Джеймса «Известия».

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