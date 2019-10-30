«Торонто» планирует побороться за Адетокунбо в 2021 году

«Торонто Рэпторс» планирует побороться за форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, если он станет свободным агентом в 2021 году, сообщает The Athletic. В «Торонто» могут подписать с Адетокунбо максимальный контракт летом 2021 года.



В сезоне-2018/19 Адетокунбо признали самым ценным игроком по итогам регулярного чемпионата и включили в первую символическую сборную сезона. В плей-офф «Милуоки» вышел в финал Восточной конференции, где со счётом 2-4 уступил «Торонто Рэпторс», будущему чемпиону.



Адетокунбо, выбранный на драфте НБА 2013 года под 15-м номером, провёл шесть сезонов в составе «Милуоки».

В нынешнем сезоне Адетокунбо сыграл в трёх матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 24,3 очка и совершая 13,3 подбора за 31 минуту и 20 секунд игрового времени.