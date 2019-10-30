«Локомотив-Кубань» дома уступил «Тофашу», несмотря на 18 очков О'Брайанта

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на домашней площадке уступил «Тофашу» в матче пятого тура регулярного чемпионата Еврокубка. Краснодарцы на равных начали матч с гостями, в первом периоде уступив сопернику с разницей в два очка. Однако уже во втором игровом отрезке «Локомотив-Кубань» смог вырваться вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 32:28 в пользу «Локо».
В третьей четверти краснодарцы так же оказались сильнее, оторвавшись от соперника на 11 очков. Казалось, что исход матча решён, однако российский клуб провалился в заключительной четверти, проиграв с разницей «-14» и уступив в матче со счётом 69:72 (12:14, 20:14, 25:18, 12:26).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тарик Филлип, набравший 15 очков. В составе хозяев 18 очков набрал Джонни О'Брайант.
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