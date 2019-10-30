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«Локомотив-Кубань» дома уступил «Тофашу», несмотря на 18 очков О'Брайанта

«Локомотив-Кубань» дома уступил «Тофашу», несмотря на 18 очков О'Брайанта
Баскетбол / Еврокубок 0

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на домашней площадке уступил «Тофашу» в матче пятого тура регулярного чемпионата Еврокубка. Краснодарцы на равных начали матч с гостями, в первом периоде уступив сопернику с разницей в два очка. Однако уже во втором игровом отрезке «Локомотив-Кубань» смог вырваться вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 32:28 в пользу «Локо».

В третьей четверти краснодарцы так же оказались сильнее, оторвавшись от соперника на 11 очков. Казалось, что исход матча решён, однако российский клуб провалился в заключительной четверти, проиграв с разницей «-14» и уступив в матче со счётом 69:72 (12:14, 20:14, 25:18, 12:26).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тарик Филлип, набравший 15 очков. В составе хозяев 18 очков набрал Джонни О'Брайант.

Еврокубок. Группа B. 5-й тур
30 октября 2019, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
69 : 72
Тофаш
Бурса, Турция
Локомотив-Кубань: О'Брайант - 18, Деккер - 14, Каммингс - 11, Апич - 8, Уильямс - 6, Ильницкий - 5, Д. Кулагин - 4, Фридзон - 3, Мотовилов, Калниетис, Ивлев, Герасимов
Тофаш: Филлип - 15, Лойески - 14, Яшар - 11, Угурлу - 10, Дурмаз - 8, Уильямс - 8, Mejia - 6, Aksu, Эрмиш, Satır, Atsüren
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