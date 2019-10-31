Итудис: ЦСКА в матче с «Олимпиакосом» играл плохо, не на своем уровне
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал результат матча пятого тура регулярного чемпионата Евролиги с греческим «Олимпиакосом» (79:84). Для московского клуба это поражение стало первым в нынешнем розыгрыше турнира.
«Поздравления «Олимпиакосу». Мы сегодня играли плохо, не на своем уровне. Отношение к делу было плохим. Мы проиграли практически все ситуации 50 на 50, проиграли борьбу в большинстве эпизодов», — приводит слова Итудиса пресс-служба «армейцев».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брэндон Пол, набравший 20 очков. В составе ЦСКА отличился Майк Джеймс, набравший 22 очка.
Турнирную таблицу регулярного чемпионата Евролиги можно посмотреть на «Чемпионате».
ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне Евролиги, дома уступив «Олимпиакосу»
Читайте также
- 31 октября 2019
-
02:55
-
02:29
-
01:03
-
00:36
-
00:06
- 30 октября 2019
-
23:13
-
22:16
-
22:04
-
21:53
-
19:08
-
18:28
-
17:40
-
16:10
-
14:49
-
13:45
-
12:25
-
11:35
-
10:28
-
09:00
-
08:52
-
08:14
-
06:40
-
05:16
-
01:13
-
00:16
- 29 октября 2019
-
23:28
-
22:25
-
21:51
-
21:29
-
20:51
-
19:15
-
18:36
-
17:12
-
16:07
-
14:55
Партнерский контент