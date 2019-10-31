Итудис: ЦСКА в матче с «Олимпиакосом» играл плохо, не на своем уровне

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал результат матча пятого тура регулярного чемпионата Евролиги с греческим «Олимпиакосом» (79:84). Для московского клуба это поражение стало первым в нынешнем розыгрыше турнира.

«Поздравления «Олимпиакосу». Мы сегодня играли плохо, не на своем уровне. Отношение к делу было плохим. Мы проиграли практически все ситуации 50 на 50, проиграли борьбу в большинстве эпизодов», — приводит слова Итудиса пресс-служба «армейцев».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брэндон Пол, набравший 20 очков. В составе ЦСКА отличился Майк Джеймс, набравший 22 очка.

Турнирную таблицу регулярного чемпионата Евролиги можно посмотреть на «Чемпионате».