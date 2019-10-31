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30 очков Сиакама помогли «Торонто» обыграть «Детройт»

30 очков Сиакама помогли «Торонто» обыграть «Детройт»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 125:113.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Паскаль Сиакам, который набрал 30 очков. Дабл-дабл из 13 очков и 11 передач собрал Фред Ванвлит.

В составе проигравшей команды дабл-дабл из 21 очка и 22 подборов оформил Андре Драммонд. Также дабл-дабл из 16 очков и 10 передач на счету Деррика Роуза.

Таким образом, «Торонто» одержал третью победу подряд. «Детройт» в свою очередь потерпел третье поражение за последние четыре игры.

В следующем матче «Торонто» сыграет с «Милуоки Бакс», а «Детройт» встретится с «Чикаго Буллз».

В параллельной встрече «Индиана Пэйсерс» обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 118:108.

НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
125 : 113
Детройт Пистонс
Детройт
Торонто Рэпторс: Сиакам - 30, Лоури - 20, Ибака - 19, Пауэлл - 19, Ануноби - 13, Ванвлит - 13, Марк Газоль - 6, Маккоу - 5, Дэвис, Холлис-Джефферсон, Джонсон, Томас, Буше
Детройт Пистонс: Драммонд - 21, Галлоуэй - 17, Моррис - 16, Роуз - 16, Михайлюк - 9, Вуд - 9, Мейкер - 8, Фрейзер - 7, Снелл - 6, Кеннард - 3, Браун - 1, Томас
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
108 : 118
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бруклин Нетс: Ирвинг - 28, Динуайдди - 20, ЛеВерт - 15, Харрис - 13, Принс - 8, Джордан - 8, Аллен - 8, Темпл - 4, Нваба - 2, Куруч - 2, Пинсон, Муса, Чендлер
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 29, Лэмб - 25, Брогдон - 21, Уоррен - 20, Тёрнер - 7, Макдермотт - 6, Холидэй - 5, Холидей - 3, Макконнел - 2, Сэмпсон, Лиф, Джонсон, Битадзе
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