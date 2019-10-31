30 очков Сиакама помогли «Торонто» обыграть «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 125:113.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Паскаль Сиакам, который набрал 30 очков. Дабл-дабл из 13 очков и 11 передач собрал Фред Ванвлит.

В составе проигравшей команды дабл-дабл из 21 очка и 22 подборов оформил Андре Драммонд. Также дабл-дабл из 16 очков и 10 передач на счету Деррика Роуза.

Таким образом, «Торонто» одержал третью победу подряд. «Детройт» в свою очередь потерпел третье поражение за последние четыре игры.

В следующем матче «Торонто» сыграет с «Милуоки Бакс», а «Детройт» встретится с «Чикаго Буллз».

В параллельной встрече «Индиана Пэйсерс» обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 118:108.