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«Сакраменто» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Шарлотт»

«Сакраменто» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Шарлотт»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча состоялась на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой гостей со счётом 118:111.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Пи Джей Вашингтон, набрав 23 очка. Терри Розир набрал 22 очка. Дабл-дабл из 12 очков и 15 подборов оформил Коди Зеллер.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Бадди Хилд, набрав 23 очка. 22 очка в свой актив записал Харрисон Барнс. Дабл-дабл из 16 очков и 10 передач собрал Де'Аарон Фокс.

Таким образом, «Сакраменто» потерпел пятое поражение подряд. «Шарлотт» в свою очередь одержал первую победу за последние четыре игры.

В следующем матче «Сакраменто» сыграет с «Ютой Джаз», а «Шарлотт» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».

НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
111 : 118
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Сакраменто Кингз: Хилд - 23, Барнс - 22, Холмс - 17, Фокс - 16, Богданович - 12, Бьелица - 11, Джозеф - 5, Ариза - 3, Габриэль - 2, Феррелл, Джеймс, Дедмон, Суониган
Шарлотт Хорнетс: Вашингтон - 23, Розир - 22, Монк - 18, Бриджес - 17, Грэм - 12, Зеллер - 12, Уильямс - 11, Бэйкон - 3, Бийомбо, Эрнангомес, Мартин, Кидд-Гилкрист
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