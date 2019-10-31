«Сакраменто» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Шарлотт»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча состоялась на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой гостей со счётом 118:111.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился Пи Джей Вашингтон, набрав 23 очка. Терри Розир набрал 22 очка. Дабл-дабл из 12 очков и 15 подборов оформил Коди Зеллер.
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Бадди Хилд, набрав 23 очка. 22 очка в свой актив записал Харрисон Барнс. Дабл-дабл из 16 очков и 10 передач собрал Де'Аарон Фокс.
Таким образом, «Сакраменто» потерпел пятое поражение подряд. «Шарлотт» в свою очередь одержал первую победу за последние четыре игры.
В следующем матче «Сакраменто» сыграет с «Ютой Джаз», а «Шарлотт» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».
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