Результаты матчей НБА за 30 октября 2019 года
В ночь с 30 на 31 октября мск состоялось 11 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Хьюстон Рокетс» на выезде обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 159:158. Матч стал одним из самых результативных в истории НБА. На счету Джеймса Хардена («Хьюстон») 59 очков, 3 подбора и 9 передач, а Брэдли Бил («Вашингтон») набрал 46 очков, собрал 6 подборов и отдал 8 передач.
«Юта Джаз» дома выиграл у «Лос-Анджелес Клипперс». Кавай Леонард («Клипперс») не играл. Окончательный счёт — 110:96 в пользу «Юты».
«Голден Стэйт Уорриорз» потерпел третье поражение в четырёх встречах, дома уступив «Финикс Санз». Итоговый счёт — 121:110 в пользу «Финикса».
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
117 : 95
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 19, Харрис - 18, Коркмаз - 17, Симмонс - 16, Ричардсон - 12, Хорфорд - 12, Тибулл - 9, Эннис - 8, Скотт - 4, Болден - 2, О'Куинн, Нето, Бёрк
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 19, Тиг - 15, Напьер - 13, Таунс - 13, Ковингтон - 7, Лейман - 6, Грэм - 6, Калвер - 6, Белл - 5, Окоги - 3, Вонле - 2, Дьенг
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
95 : 83
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Вучевич - 21, Гордон - 15, Фурнье - 14, Айзек - 10, Амину - 9, Бамба - 9, Фульц - 7, Огастин - 5, Картер-Уильямс - 3, Росс - 2, Берч, Ивунду, Фразьер
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 16, Портис - 12, Робинсон - 12, Нокс - 10, Барретт - 9, Моррис - 9, Нтиликина - 7, Гибсон - 4, Эллингтон - 2, Дотсон - 2, Трир, Браздейкис
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
117 : 111
Чикаго Буллз
Чикаго
Кливленд Кавальерс: Томпсон - 23, Секстон - 18, Лав - 17, Кларксон - 17, Осман - 12, Нэнс - 12, Портер - 9, Гарлэнд - 9, Деллаведова, Найт, Кук, Маккинни
Чикаго Буллз: Лавин - 16, Маркканен - 16, Портер - 15, Картер - 15, Янг - 14, Корнет - 9, Уайт - 8, Саторански - 8, Данн - 8, Арчидиаконоу - 2, Харрисон, Гэффорд, Валентайн
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
125 : 113
Детройт Пистонс
Детройт
Торонто Рэпторс: Сиакам - 30, Лоури - 20, Ибака - 19, Пауэлл - 19, Ануноби - 13, Ванвлит - 13, Марк Газоль - 6, Маккоу - 5, Дэвис, Холлис-Джефферсон, Джонсон, Томас, Буше
Детройт Пистонс: Драммонд - 21, Галлоуэй - 17, Моррис - 16, Роуз - 16, Михайлюк - 9, Вуд - 9, Мейкер - 8, Фрейзер - 7, Снелл - 6, Кеннард - 3, Браун - 1, Томас
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
108 : 118
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бруклин Нетс: Ирвинг - 28, Динуайдди - 20, ЛеВерт - 15, Харрис - 13, Принс - 8, Джордан - 8, Аллен - 8, Темпл - 4, Нваба - 2, Куруч - 2, Пинсон, Муса, Чендлер
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 29, Лэмб - 25, Брогдон - 21, Уоррен - 20, Тёрнер - 7, Макдермотт - 6, Холидэй - 5, Холидей - 3, Макконнел - 2, Сэмпсон, Лиф, Джонсон, Битадзе
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
116 : 105
Милуоки Бакс
Милуоки
Бостон Селтикс: Уокер - 32, Тейтум - 25, Хэйворд - 21, Смарт - 19, Тайс - 11, Оджелей - 3, Уильямс - 2, Эдвардс - 1, Уонамэйкер, Грин, Лэнгфорд, Пуарье
Милуоки Бакс: Миддлтон - 26, Адетокунбо - 22, Хилл - 12, Корвер - 9, Бледсо - 7, Ильясова - 7, Коннотон - 6, Мэттьюз - 3, Лопес - 3, Дивинченцо, Уилсон, Браун
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
99 : 102
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Оклахома-Сити Тандер: Пол - 21, Шрёдер - 17, Галлинари - 15, Ноэль - 15, Жильжо-Александер - 13, Диалло - 12, Мускала - 4, Фергюсон - 2, Базли, Надер, Паттон, Холл, Бертон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 23, Макколлум - 22, Бэйзмор - 14, Уайтсайд - 12, Худ - 9, Саймонс - 7, Лябисье - 7, Толливер - 6, Хезонья - 2, Трент-мл., Литтл, Коллинс
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
158 : 159
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Вашингтон Уизардс: Бил - 46, Хатимура - 23, Дав. Бертанс - 21, Томас - 17, Браун - 14, Брайант - 13, Wagner - 12, Смит - 6, Бонга - 6, Робинсон, Макрай
Хьюстон Рокетс: Харден - 59, Капела - 21, Уэстбрук - 17, Хаус - 16, Гордон - 15, Риверс - 11, Такер - 9, Маклемор - 3, Сефолоша - 3, Андерсон - 3, Чендлер - 2, Клемонс, Кларк
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
111 : 118
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Сакраменто Кингз: Хилд - 23, Барнс - 22, Холмс - 17, Фокс - 16, Богданович - 12, Бьелица - 11, Джозеф - 5, Ариза - 3, Габриэль - 2, Феррелл, Джеймс, Дедмон, Суониган
Шарлотт Хорнетс: Вашингтон - 23, Розир - 22, Монк - 18, Бриджес - 17, Грэм - 12, Зеллер - 12, Уильямс - 11, Бэйкон - 3, Бийомбо, Эрнангомес, Мартин, Кидд-Гилкрист
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
110 : 96
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Конли - 29, Митчелл - 24, Богданович - 14, Гобер - 13, Инглс - 10, Мудиэй - 8, Грин - 8, Дэвис - 4, Уильямс-Госс, Брэдли, Кидд, О'Нил, Ньянг
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 24, Грин - 23, Харрелл - 10, Робинсон - 9, Беверли - 8, Зубац - 8, Шамет - 5, Мэнн - 4, Паттерсон - 3, Харклесс - 2, Уолтон, Макгрудер, Кабенгеле
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 05:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
110 : 121
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Пэскелл - 20, Робинсон - 17, Расселл - 15, Коли-Стайн - 12, Боумен - 10, Пул - 9, Карри - 9, Бёркс - 7, Спеллмен - 4, Грин - 4, Ли - 3, Крисс
Финикс Санз: Букер - 31, Бэйнс - 24, Шарич - 16, Рубио - 14, Джонсон - 12, Убре - 11, Камински - 4, Диалло - 4, Бриджес - 3, Окобо, Картер, Эйтон
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