Результаты матчей НБА за 30 октября 2019 года

В ночь с 30 на 31 октября мск состоялось 11 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Хьюстон Рокетс» на выезде обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 159:158. Матч стал одним из самых результативных в истории НБА. На счету Джеймса Хардена («Хьюстон») 59 очков, 3 подбора и 9 передач, а Брэдли Бил («Вашингтон») набрал 46 очков, собрал 6 подборов и отдал 8 передач.

«Юта Джаз» дома выиграл у «Лос-Анджелес Клипперс». Кавай Леонард («Клипперс») не играл. Окончательный счёт — 110:96 в пользу «Юты».

«Голден Стэйт Уорриорз» потерпел третье поражение в четырёх встречах, дома уступив «Финикс Санз». Итоговый счёт — 121:110 в пользу «Финикса».