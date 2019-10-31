Защитник «Химок» Йович восстановился после травмы и сыграет с «Црвеной Звездой»

Разыгрывающий баскетбольного клуба «Химки» Стефан Йович восстановился после травмы грудного отдела и примет участие в матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой», сообщает официальный сайт клуба.

28-летний Йович выступает за «Химки» с июля 2019 года. До этого он два сезона провёл в «Баварии».

Встреча «Црвены Звезды» и «Химок» состоится в Белграде сегодня, 31 октября, и начнётся в 21:00 мск. В пяти матчах регулярного чемпионата Евролиги на счету подмосковного клуба четыре победы и одно поражение. «Химки» обыграли «Маккаби» (Тель-Авив), «Басконию», «Баварию» и «Панатинаикос» и уступили только ЦСКА.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Химки» провели пять встреч, в которых одержали пять побед — над «Зеленой Гурой», «Калевом», «Енисеем», «Автодором» и «Астаной».