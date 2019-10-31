Куртинайтис посетовал на сложный график «Химок» перед игрой в Белграде

Главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями в преддверии матча Евролиги с «Црвеной Звездой». Встреча состоится сегодня, 31 октября, и начнётся в 21:00 мск.

«За шесть дней нам предстоит провести три матча. Первый шаг мы сделали вчера (29 октября. — Прим. «Чемпионата»), обыграв «Панатинаикос», сейчас игра с «Црвеной Звездой», после чего не менее тяжёлая встреча с УНИКСом.

Матч пройдёт в Сербии, где всегда сложно, там всегда хорошая поддержка. Однако мы уважаем соперника и сербские традиции.

У «Црвены Звезды», вероятно, есть ряд проблем, так как недавно сменился тренер, но эта команда со всеми борется до конца, независимо от результата, что показала недавняя игра с «Барселоной».

С возвращением в строй Кузмича «Црвена Звезда» смотрится увереннее. Ждём сложного матча, но мы к этому готовы. Многое будет зависеть от энергии, так как на двойной неделе неизвестно, в каком виде команды подойдут ко второй игре», — цитирует Куртинайтиса пресс-служба «Химок».

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