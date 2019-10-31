Плаза ждёт тяжёлого матча с ЦСКА из-за поражения «армейцев» от «Олимпиакоса»

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с московским ЦСКА.



«Мы ожидаем тяжёлого матча, и причин на это несколько. В том числе ещё и потому, что ЦСКА проиграл в последнем туре и, конечно, захочет остаться в числе лидеров и выложится на сто процентов. Нам же нужно совершать перелёт из Литвы в Санкт-Петербург. Но в любом случае, если мы хотим сражаться со всеми командами, нам нужны такие матчи, нужно понимать, как в таких матчах выигрывать. Очень важно будет получить поддержку от болельщиков, потому что легко нам не придётся. Но в любом случае процесс улучшения нашей игры продолжается», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургской команды.