Плаза ждёт тяжёлого матча с ЦСКА из-за поражения «армейцев» от «Олимпиакоса»
Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с московским ЦСКА.
«Мы ожидаем тяжёлого матча, и причин на это несколько. В том числе ещё и потому, что ЦСКА проиграл в последнем туре и, конечно, захочет остаться в числе лидеров и выложится на сто процентов. Нам же нужно совершать перелёт из Литвы в Санкт-Петербург. Но в любом случае, если мы хотим сражаться со всеми командами, нам нужны такие матчи, нужно понимать, как в таких матчах выигрывать. Очень важно будет получить поддержку от болельщиков, потому что легко нам не придётся. Но в любом случае процесс улучшения нашей игры продолжается», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургской команды.
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