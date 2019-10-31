Альбиси: в этом году один раз уже обыграли ЦСКА. Почему бы не сделать это снова?

Защитник «Зенита» Эндрю Альбиси поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с московским ЦСКА.



«Нам необходимо играть с уверенностью в собственных силах. Возможно, в последние недели у нас что-то не получалось, мы не выиграли матчи, в которых имели все шансы на победу, однако в «Зените» собраны хорошие игроки, хороший тренер, мы много тренируемся, и почему бы не преподнести несколько сюрпризов. Матч с «Жальгирисом» — ещё одно подтверждение этому. В конце концов, в этом году мы уже один раз это сделали, почему бы не сделать ещё раз. Да, в прошлый раз мы играли против ЦСКА в рамках Единой лиги, однако от этого ничего не меняется. Ментально мы подходим к каждой игре максимально сфокусированными, поэтому для нас нет разницы, что за турнир. Мы просто хотим победить в каждом следующем матче», — приводит слова Альбиси официальный сайт санкт-петербургской команды.