В матче «Црвена Звезда» — «Химки» случилась потасовка, Лазич удалён
В эти минуты в Белграде проходит матч шестого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором сильнейшего выясняют «Црвена Звезда» и «Химки». Старт поединка ознаменовался громким скандалом.
На исходе второй минуты на паркете случилась потасовка, в которой приняли участие форвард «Химок» Янис Тимма и свингмен хозяев Бранко Лазич. Судейская бригада больше пяти минут изучала видео и приняла следующее решение: Лазич удалён до конца матча за удар соперника, а Тимма получил технический фол.
К исходу первой четверти «Химки» уступают белградцам. Тимма за семь минут на паркете не набрал ни одного очка и совершил потерю. Что касается Лазича, то он за две минуты не успел совершить ни одного полезного действия.
Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
31 октября 2019, четверг. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
3-я четверть
60 : 47
Химки
Химки, Россия
Црвена Звезда: Симанич - 13, Перпероглу - 12, Бэрон - 11, Дженкинс - 8, Gist - 7, Кузмич - 4, Браун - 4, Охо - 1, Чович, Давидовац, Лазич, Добрич
Химки: Букер - 13, Швед - 10, Гилл - 8, Тимма - 5, Дайр. Бертанс - 5, Зайцев - 4, Эванс - 2, Карасёв, Десятников, Йеребко, Моня, Йович
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