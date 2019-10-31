В матче «Црвена Звезда» — «Химки» случилась потасовка, Лазич удалён

В эти минуты в Белграде проходит матч шестого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором сильнейшего выясняют «Црвена Звезда» и «Химки». Старт поединка ознаменовался громким скандалом.

На исходе второй минуты на паркете случилась потасовка, в которой приняли участие форвард «Химок» Янис Тимма и свингмен хозяев Бранко Лазич. Судейская бригада больше пяти минут изучала видео и приняла следующее решение: Лазич удалён до конца матча за удар соперника, а Тимма получил технический фол.

К исходу первой четверти «Химки» уступают белградцам. Тимма за семь минут на паркете не набрал ни одного очка и совершил потерю. Что касается Лазича, то он за две минуты не успел совершить ни одного полезного действия.