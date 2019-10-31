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Дабл-дабл Гилла не спас «Химки» от поражения в матче с «Црвеной Звездой»

Дабл-дабл Гилла не спас «Химки» от поражения в матче с «Црвеной Звездой»
Баскетбол / Евролига 0

В Белграде завершился матч шестого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Црвена Звезда» принимала «Химки». Хозяева с ходу завладели инициативой и после стартовой четверти вели с разницей в шесть очков — 28:22. Во второй десятиминутке белградцы ещё немного увеличили отрыв от соперников — 50:41. Определяющим в матче стал третий игровой отрезок, в ходе которого преимущество балканцев достигло уже 24 очков — 80:56.

В заключительные десять минут встречи подопечные Куртинайтиса попытались вернуться в игру, но существенного успеха не достигли и проиграли со счётом 78:90.

Самым результативным в составе победителей стал Борис Симанич, набравший 18 очков. У «Химок» 14 баллов набрал Алексей Швед, не реализовавший при этом ни одного дальнего броска из шести. Энтони Гилл оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов.

Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
31 октября 2019, четверг. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
90 : 78
Химки
Химки, Россия
Црвена Звезда: Симанич - 18, Бэрон - 17, Перпероглу - 15, Gist - 12, Браун - 10, Дженкинс - 8, Кузмич - 4, Добрич - 3, Давидовац - 2, Охо - 1, Чович, Лазич
Химки: Швед - 14, Букер - 13, Гилл - 11, Йеребко - 9, Тимма - 8, Зайцев - 7, Эванс - 5, Дайр. Бертанс - 5, Десятников - 4, Моня - 2, Карасёв, Йович
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