Дабл-дабл Гилла не спас «Химки» от поражения в матче с «Црвеной Звездой»

В Белграде завершился матч шестого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Црвена Звезда» принимала «Химки». Хозяева с ходу завладели инициативой и после стартовой четверти вели с разницей в шесть очков — 28:22. Во второй десятиминутке белградцы ещё немного увеличили отрыв от соперников — 50:41. Определяющим в матче стал третий игровой отрезок, в ходе которого преимущество балканцев достигло уже 24 очков — 80:56.
В заключительные десять минут встречи подопечные Куртинайтиса попытались вернуться в игру, но существенного успеха не достигли и проиграли со счётом 78:90.
Самым результативным в составе победителей стал Борис Симанич, набравший 18 очков. У «Химок» 14 баллов набрал Алексей Швед, не реализовавший при этом ни одного дальнего броска из шести. Энтони Гилл оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов.
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