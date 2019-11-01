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«Атланта» потерпела третье поражение кряду, уступив дома «Майами»

«Атланта» потерпела третье поражение кряду, уступив дома «Майами»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Атланта Хоукс» на домашней площадке принимал «Майами Хит» и уступил со счётом 97:106 (26:30, 20:22, 29:33, 22:21). Для «Хоукс» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал защитник «Майами» Кендрик Нанн, в активе которого 28 очков. Лидер «Хит» Джимми Батлер собрал коллекцию из 5 очков, 11 передач, 9 подборов, 6 перехватов и 3 блокшотов. 17 очков набрал Тайлер Хироу, 16 — у Мейерса Леонарда.

Самым результативным в составе «Атланты» стал Джабари Паркер, набравший 23 очка. Близок к трипл-даблу был форвард хозяев Деандре Бембри (18 очков, 10 подборов, 8 передач).

НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2019, пятница. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
97 : 106
Майами Хит
Майами
Атланта Хоукс: Паркер - 23, Бембри - 18, Уоллес - 12, Коллинс - 12, Реддиш - 9, Хаертер - 7, Лень - 5, Хантер - 4, Джонс - 4, Картер - 2, Фернанду - 1, Гудвин
Майами Хит: Нанн - 28, Хироу - 17, Леонард - 16, Адебайо - 12, Робинсон - 12, Олиник - 6, Сильва - 6, Батлер - 5, Горан Драгич - 4, Джонсон, Уинслоу, Хаслем
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