«Атланта» потерпела третье поражение кряду, уступив дома «Майами»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Атланта Хоукс» на домашней площадке принимал «Майами Хит» и уступил со счётом 97:106 (26:30, 20:22, 29:33, 22:21). Для «Хоукс» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал защитник «Майами» Кендрик Нанн, в активе которого 28 очков. Лидер «Хит» Джимми Батлер собрал коллекцию из 5 очков, 11 передач, 9 подборов, 6 перехватов и 3 блокшотов. 17 очков набрал Тайлер Хироу, 16 — у Мейерса Леонарда.

Самым результативным в составе «Атланты» стал Джабари Паркер, набравший 23 очка. Близок к трипл-даблу был форвард хозяев Деандре Бембри (18 очков, 10 подборов, 8 передач).