Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Сан-Антонио»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 103:97.

В составе победителей дабл-дабл из 38 очков и 12 подборов собрал Кавай Леонард. 24 очка на свой счёт записал Монтрезл Харрелл.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Демар Дерозан, набравший 29 очков. Деррик Уайт записал в свой актив 20 очков.

Таким образом, «Клипперс» одержали вторую победу за последние три матча. «Сан-Антонио» в свою очередь перервал трёхматчевую победную серию.

В следующем матче «Лос-Анджелес Клипперс» сыграет с «Ютой Джаз», а «Сан-Антонио Спёрс» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».