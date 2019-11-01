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Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Сан-Антонио»

Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Сан-Антонио»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 103:97.

В составе победителей дабл-дабл из 38 очков и 12 подборов собрал Кавай Леонард. 24 очка на свой счёт записал Монтрезл Харрелл.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Демар Дерозан, набравший 29 очков. Деррик Уайт записал в свой актив 20 очков.

Таким образом, «Клипперс» одержали вторую победу за последние три матча. «Сан-Антонио» в свою очередь перервал трёхматчевую победную серию.

В следующем матче «Лос-Анджелес Клипперс» сыграет с «Ютой Джаз», а «Сан-Антонио Спёрс» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».

НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2019, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
103 : 97
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 38, Харрелл - 24, Л. Уильямс - 12, Харклесс - 8, Беверли - 8, Шамет - 7, Зубац - 6, Робинсон, Грин, Мэнн, Макгрудер, Кабенгеле, Паттерсон
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 29, Уайт - 20, Форбс - 9, Гэй - 9, Мюррей - 8, Миллз - 6, Олдридж - 5, Пёлтль - 5, Лайлз - 4, Белинелли - 2, Уокер, Мету, Кэрролл
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