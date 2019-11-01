Таунса и Эмбиида дисквалифицировали на два матча за драку

Центровые Карл-Энтони Таунс и Джоэл Эмбиид, выступающие за клубы НБА «Миннесота Тимбервулвз» и «Филадельфия Сиксерс» соответственно, дисквалифицированы на два матча регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба лиги.

Таунс и Эмбиид подрались во время матча, который прошёл в ночь с 30 на 31 октября мск и завершился победой «Филадельфии» со счётом 117:95. Игроки сцепились в третьей четверти. Растаскивать их пришлось партнёрам и тренерам. За драку их удалили до конца игры.

В сезоне-2019/20 Таунс провёл четыре игры, в среднем набирая по 27,3 очка, делая по 11,5 подбора и 4,0 передачи. Эмбиид в трёх играх регулярного чемпионата в среднем набирал 23,3 очка, делал 10,3 подбора и 3,3 передачи.

«Миннесота» одержала три победы в четырёх матчах регулярного чемпионата, а на счету «Филадельфии» четыре победы в четырёх встречах.