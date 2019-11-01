18-летний российский баскетболист покинул ЦСКА и уехал в США

Владислав Голдин, 18-летний центровой «ЦСКА-Юниора», молодёжной команды баскетбольного клуба ЦСКА, принял решение получить образование в одном из ведущих американских колледжей, сообщает пресс-служба клуба.
Учебный год Владислав проведёт в «Патнэм Сайнс Экэдеми» – подготовительной школе в штате Коннектикут, известной своей баскетбольной программой. Команда «Патнэма», в которой выступали и нынешние игроки НБА, является действующим чемпионом Америки среди подготовительных школ.
«Цель Голдина — не столько заниматься тренировками, сколько повысить уровень знания языка и адаптироваться к американской системе образования, чтобы в следующем сезоне попробовать себя в первом дивизионе NCAA. Интерес со стороны сильнейших университетов уже есть.
Мы искренне желаем Владиславу полностью реализовать свой немалый атлетический потенциал, дорасти до уровня НБА и однажды вернуться в родной ЦСКА в качестве состоявшегося профессионала», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
- 1 ноября 2019
-
11:23
-
10:18
-
08:53
-
08:30
-
07:26
-
04:49
-
00:29
-
00:13
- 31 октября 2019
-
23:15
-
22:57
-
21:28
-
21:14
-
19:25
-
17:52
-
16:39
-
15:18
-
13:24
-
12:07
-
10:46
-
09:30
-
09:08
-
08:55
-
08:21
-
07:57
-
07:37
-
06:09
-
05:36
-
04:59
-
02:55
-
02:29
-
01:03
-
00:36
-
00:06
- 30 октября 2019
-
23:13
-
22:16