18-летний российский баскетболист покинул ЦСКА и уехал в США

Владислав Голдин, 18-летний центровой «ЦСКА-Юниора», молодёжной команды баскетбольного клуба ЦСКА, принял решение получить образование в одном из ведущих американских колледжей, сообщает пресс-служба клуба.

Учебный год Владислав проведёт в «Патнэм Сайнс Экэдеми» – подготовительной школе в штате Коннектикут, известной своей баскетбольной программой. Команда «Патнэма», в которой выступали и нынешние игроки НБА, является действующим чемпионом Америки среди подготовительных школ.

«Цель Голдина — не столько заниматься тренировками, сколько повысить уровень знания языка и адаптироваться к американской системе образования, чтобы в следующем сезоне попробовать себя в первом дивизионе NCAA. Интерес со стороны сильнейших университетов уже есть.

Мы искренне желаем Владиславу полностью реализовать свой немалый атлетический потенциал, дорасти до уровня НБА и однажды вернуться в родной ЦСКА в качестве состоявшегося профессионала», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.