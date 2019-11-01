Дюрант назвал пять любимых действующих игроков НБА

Форвард клуба НБА «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант назвал пятёрку игроков, которые ему нравятся больше всего.

«Конечно, Кайри Ирвинг. Ещё Леброн Джеймс, Джеймс Харден, Джоэл Эмбиид. Не назвал многих игроков, которые мне нравятся. Последним назову Дэмьена Лилларда», — сказал Дюрант на шоу First Take.

Дюрант, который до этого сезона выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», не назвал Стефена Карри, одного из лидеров «воинов», вместе с которым стал двукратным чемпионом НБА.

Кайри Ирвинг, как и Дюрант, выступает за «Бруклин». Леброн Джеймс защищает цвета «Лос-Анджелес Лейкерс», Джеймс Харден — «Хьюстон Рокетс», Джоэл Эмбиид — «Филадельфии Сиксерс», а Дэмьен Лиллард — «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Напомним, из-за травмы, полученной в ходе финальной серии минувшего сезона, Дюрант вынужден пропустить весь сезон-2019/20.