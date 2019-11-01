В «Голден Стэйт» заверили, что травма Карри не спровоцирует «слив» сезона

Владелец клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб пообещал, что его подопечные не станут специально проигрывать матчи, чтобы повысить шансы на победу в лотерее драфта в 2020 году.

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри сломал руку в матче с «Финикс Санз» и выбыл на неопределённый срок. «Уорриорз» провели четыре матча в регулярном чемпионате, одержав одну победу и потерпев три поражения.

«Такой подход полностью противоречит всему, за что стою я и мы все. Мы будем биться до конца. Мы будем развивать молодежь. Будем учиться побеждать. Нельзя стать лучше, пытаясь проигрывать.

Вся наша организация нацелена на победы. И мы будем побеждать. Возможно, на пути будут возникать трудности. Но мы никогда не примем пораженческий подход», — цитирует Лэйкоба ESPN.



Карри сломал руку в матче с «Финиксом»