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В «Голден Стэйт» заверили, что травма Карри не спровоцирует «слив» сезона

В «Голден Стэйт» заверили, что травма Карри не спровоцирует «слив» сезона
Баскетбол / НБА 0

Владелец клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб пообещал, что его подопечные не станут специально проигрывать матчи, чтобы повысить шансы на победу в лотерее драфта в 2020 году.

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри сломал руку в матче с «Финикс Санз» и выбыл на неопределённый срок. «Уорриорз» провели четыре матча в регулярном чемпионате, одержав одну победу и потерпев три поражения.

«Такой подход полностью противоречит всему, за что стою я и мы все. Мы будем биться до конца. Мы будем развивать молодежь. Будем учиться побеждать. Нельзя стать лучше, пытаясь проигрывать.

Вся наша организация нацелена на победы. И мы будем побеждать. Возможно, на пути будут возникать трудности. Но мы никогда не примем пораженческий подход», — цитирует Лэйкоба ESPN.

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