Блатт рассматривает вариант с завершением тренерской карьеры

Экс-тренер сборной России по баскетболу, один из самых титулованных специалистов Старого Света и бывший наставник «Кливленд Кавальерс» Дэвид Блатт рассматривает вариант с завершением карьеры, сообщает Eurohoops. Такое заявление Блатт сделал в ходе общения с израильской прессой.
Последним местом работы Блатта был пирейский «Олимпиакос», который он покинул после неудачи в первом туре регулярного чемпионата Евролиги. Немногим ранее Дэвид признался, что страдает неизлечимым заболеванием — рассеянным склерозом, но на тот момент он подчёркивал, что не собирается покидать тренерскую стезю.
За тренерскую карьеру Блатт выиграл трофей Евролиги и Еврокубка, признавался тренером года в Евролиге, а также завоевал золото и бронзу Евробаскета и бронзовые медали Олимпийских игр со сборной России.
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