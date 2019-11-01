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Блатт рассматривает вариант с завершением тренерской карьеры

Блатт рассматривает вариант с завершением тренерской карьеры
Баскетбол / Евролига 0

Экс-тренер сборной России по баскетболу, один из самых титулованных специалистов Старого Света и бывший наставник «Кливленд Кавальерс» Дэвид Блатт рассматривает вариант с завершением карьеры, сообщает Eurohoops. Такое заявление Блатт сделал в ходе общения с израильской прессой.

Последним местом работы Блатта был пирейский «Олимпиакос», который он покинул после неудачи в первом туре регулярного чемпионата Евролиги. Немногим ранее Дэвид признался, что страдает неизлечимым заболеванием — рассеянным склерозом, но на тот момент он подчёркивал, что не собирается покидать тренерскую стезю.

За тренерскую карьеру Блатт выиграл трофей Евролиги и Еврокубка, признавался тренером года в Евролиге, а также завоевал золото и бронзу Евробаскета и бронзовые медали Олимпийских игр со сборной России.

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